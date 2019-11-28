كوريا الجنوبية وماليزيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في القصر الرئاسي بسول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الساحة الدولية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن مون ومهاتير محمد أشادا بتوسيع دائرة التعاون في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والبيئة والرعاية الصحية وغيرها...واتفقا مبدئيا على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية في العام القادم بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واقترح مون بذل الجهود معا لتعزيز التآزر بين "سياسة التوجه شرقا" التي تتبناها ماليزيا و"سياسة الجنوب الجديدة" لكوريا الجنوبية، وفقا للمكتب الرئاسي في سول.

وأكد الجانبان أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين بلديهما لتعزيز التضامن الاقتصادي، واتفقا على مواصلة الجهود لإبرام الاتفاقية بناء على ما أنجزه البلدان أثناء مشاورات سابقة.

وشدد مون على أن كوريا الجنوبية ستقود باستمرار عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية، داعيا ماليزيا إلى دعمها لهذه العملية.

من جانبه، أشاد مهاتير بجهود الرئيس مون لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة...معربا عن دعمه لجهود الحكومة الكورية الجنوبية في المضي قدما في مبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وهنأ مهاتير الرئيس الكوري بنجاح قمة "الآسيان" التي عقدت يومي 25 و26 من الشهر الجاري في مدينة "بوسان" الساحلية التي تقلع جنوب شرقي العاصمة سول.