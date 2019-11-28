مدير دار أوبرا «لا سكالا» الإيطالية الجديد يدعو لإعادة اكتشاف الأعمال القديمة

ذكر مدير دار أوبرا "لا سكالا" الإيطالية الجديد، دومينيك ميير، أنه يجب على دار الأوبرا إعادة اكتشاف الأعمال القديمة والانفتاح أمام الملحنين العصريين.

ومن المنتظر أن يتولى ميير في مارس إدارة أوبرا"لا سكالا" في ميلانو بينما ينهي موسمه الأخير في دار أوبرا فيينا التي يديرها منذ 2010.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "صار الكثير من الملحنين الإيطاليين الذين يرجعون للقرنين السابع عشر والثامن عشر طي النسيان.. وسوف يكون من الجيد إذا استطاع (دار أوبرا) لاسكالا لعب دور في إعادة اكتشاف الأعمال".

وأضاف ميير أنه يفكر أيضا في إحياء تكليف دور الأوبرا الجديدة للمؤلفين الإيطاليين.

وفي دار أوبرا لا سكالا، يخلف المدير الفرنسي، النمساوي أليسكندر برايرا الذي واجه انتقادات لسعيه التوصل لاتفاق رعاية مع المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تم إلقاء اللائمة على المملكة في قتل الصحفي المعارض جمال جاشقجي.