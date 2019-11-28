وزير الأوقاف السوداني: نسعى لدولة مدنية تُعزز الإحساس بالعدل بين المسلمين والمسيحيين



قال نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني إن بلاده تسعى إلى تحقيق دولة جديدة مدنية ترعى مصالح المواطنين، وتُعزز الإحساس بالعدل بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار وزير الأوقاف، في كلمته خلال ورشة عمل استضافتها ولاية الجزيرة (وسط السودان)، إلى أن وزارته تسعى إلى تدريب الدعاة من المسلمين والمسيحيين لممارسة السلطات الحقيقية، وسط مجتمعاتهم ومواكبة متطلبات المرحلة.

ونوه بالمشتركات بين المسلمين والمسيحيين كأصحاب رسالات سماوية وأبناء وطن واحد، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود لتعزيز الاعتدال ومحاربة خطاب الغلو والكراهية والتطرف والإرهاب والعمل على رفع قدرات الشباب واستنهاضهم لبناء الوطن.

من جانبه، دعا اللواء الركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة، إلى ضرورة محاربة التطرف والغلو في كل الأديان لتحيق أهداف الفترة الانتقالية، ودعم جهود السلام والمحبة.

من جهته، أكد رئيس دائرة الكنائس بشمال وشرق السودان القس عصام الدين عز الدين، أن انعقاد تلك الورشة بداية صحيحة للاعتراف بالمكون الكنسي في السودان، مشيدا بالتعامل الإيجابي لوزير الشئون الدينية والأوقاف مع جميع المكونات الدينية، لتعزيز التعايش السلمي.



