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محكمة ألمانية: حبس ممرضة مدى الحياة لإعطائها أدوية غير مرخصة

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:23 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:23 م

 

قضت محكمة ألمانية في مدينة ماربورج بولاية هيسن وسط ألمانيا اليوم الخميس، على ممرضة سابقة كانت تشرف على المواليد المبتسرين بالسجن مدى الحياة، بعد أن أعطت ثلاثة منهم أدوية غير مقررة طبيا لهم ما تسبب في مخاطر كبيرة على حياتهم.

ونسبت محكمة ماربورج الجزئية للمرأة اليوم الخميس تهما منها الشروع في القتل والاعتداء الجسدي وإساءة التعامل مع من يجب عليها حمايتهم.

أعلن قضاة المحكمة قناعتهم بأن الممرضة (30 عاما) أعطت المبتسرين المولودين حديثا بمركز رعاية المبتسرين في مستشفى جامعة ماربورج أدوية تهدئة وتخدير غير موصوفة لهم وذلك بين ديسمبر 2015 وفبراير 2016.

التزمت المرأة الصمت خلال النطق بالحكم.


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