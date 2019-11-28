 هوملز: ميسي أفضل لاعب رأيته.. ولم نكن قادرين على الفوز على برشلونة - بوابة الشروق
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هوملز: ميسي أفضل لاعب رأيته.. ولم نكن قادرين على الفوز على برشلونة

وكالات
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 2:37 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 2:37 ص

علّق ماتس هوملز، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، على هزيمة فريقه أمام برشلونة، بدوري أبطال أوروبا.

وفاز البارسا على بوروسيا (3-1)، في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تصريحات هوملز وقال: "لم تكن مباراة سيئة، ولكنها ليست جيدة للغاية، برشلونة كان ممتازًا".

وعن ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، أكد هوميلز: "ميسي خطير دائمًا، أفضل لاعب كرة قدم رأيته في حياتي".

وواصل هوملز: "بالطبع، كان لدينا رد فعل سيء حقًا بعد هذا الهدف الأول، مع تمريرة سيئة أدت إلى هدفهم الثاني".

وشدد: "لم نكن قادرين على الفوز على برشلونة اليوم، نفذنا فقط ثلاث أو أربع فرص حقيقية".


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