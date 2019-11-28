علّق ماتس هوملز، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، على هزيمة فريقه أمام برشلونة، بدوري أبطال أوروبا.
وفاز البارسا على بوروسيا (3-1)، في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تصريحات هوملز وقال: "لم تكن مباراة سيئة، ولكنها ليست جيدة للغاية، برشلونة كان ممتازًا".
وعن ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، أكد هوميلز: "ميسي خطير دائمًا، أفضل لاعب كرة قدم رأيته في حياتي".
وواصل هوملز: "بالطبع، كان لدينا رد فعل سيء حقًا بعد هذا الهدف الأول، مع تمريرة سيئة أدت إلى هدفهم الثاني".
وشدد: "لم نكن قادرين على الفوز على برشلونة اليوم، نفذنا فقط ثلاث أو أربع فرص حقيقية".