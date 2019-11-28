عامر:أتصدى لركلات الجزاء بإحساسي

أعرب عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، عن سعادته بنتيجة التعادل السلبي أمام طلائع الجيش، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، مساء الخميس، في إطار منافسات الإسبوع السادس من الدوري الممتاز.

وفي تصريحات تلفزيونية، بعد أحداث اللقاء، أوضح عامر "المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، في شوط المباراة الأول، رغم أنها أول لقاء لنا بعد توقف طويل بينما لعب فريق الطلائع مباراة ضد طنطا".

وأشار حارس الإنتاج "أتصدى لركلات الجزاء بإحساسي، أميل للتوقع مع التركيز على حركة المنافس".

وكان عامر قد نجح في التصدي لركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء لصالح الطلائع، بعدما تصدى لاعب الإنتاج للكرة بيده، داخل منطقة الجزاء.