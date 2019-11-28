«سياحة النواب» تطالب بحضور وزير التنمية المحلية لتوضيح قرار فرض رسوم على الشواطئ

قال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة ستطلب حضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، في اجتماع لاحق؛ من أجل استعراض وتوضيح الأسانيد القانونية لقرار فرض رسوم على الشواطئ.

وأضاف صدقي، في اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن الوزير كان قد أكد على صحة قرار فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية، وأن (أي القرار) لا يشوبه أي عوار.

وتابع رئيس لجنة السياحة: "أرسلنا خطابًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في 10 سبتمبر الماضي، موجها إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، لموافاة اللجنة بتفاصيل القرار المشار إليه ودراسة تداعياته، ولكن الوزارة لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب".

جاءت تصريحات صدقي خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية موجها إلى الحكومة؛ للتعرف على ملابسات وآثار القرار.

كما استعرضت اللجنة، في اجتماعها اليوم، المذكرة التي أعدتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من وكيل اللجنة إبراهيم حمودة، حول عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة عمرو صدقي: "بعد إغلاق الفندق عام 2013، كانت هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير المبنى واستغلاله، إلا أنها توقفت، ولذلك نريد أن نعلم لماذا توقفت تلك العروض، وما هي العروض التي تم تقديمها، وأسباب رفضها، وهل هناك عروض أخرى تم تقديمها أم لا؟".

وأضاف أن الحفاظ على الطراز المعماري المميز لمبنى فندق شبرد لا يعوق تطويره، فمن الممكن أن يتم التطوير من داخل المبنى والإبقاء على الواجهة الخارجية للمبنى كما هو، كما يتم التعامل في حالات مماثلة في دول أوروبية وأجنبية.

من جانبه، قال مقدم طلب الإحاطة إن الفندق مغلق منذ عام 2013، دون أي استخدام أو استغلال أو تطوير.

وأضاف في الاجتماع: "الأمر مريب، ورد الحكومة غير مقنع، ومن الواجب تحديد معايير واضحة لاختيار المباني ذات الطراز المعماري المميز؛ حتى لا يتم إساءة استخدام هذا المصطلح".

وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى التوصية بمراجعة معايير تحديد المباني ذات الطراز المعماري المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة.