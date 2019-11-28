 مصرع 15 مدنيا في انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان - بوابة الشروق
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مصرع 15 مدنيا في انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 12:17 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 12:17 ص

لقي 15 مدنيًا مصرعهم ليلة الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية في نشرتها باللغة الانجليزية، عن المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، أن الضحايا كانوا يستقلون حافلة ارتطمت باللغم الأرضي أثناء سيرها بإقليم قندوز الواقع شمال أفغانستان بالقرب من الحدود مع طاجكستان، قائلًا "إن انفجار اللغم الأرضي - الذي زرعته عناصر حركة طالبان المتمردة - أدى أيضًا إلى جرح شخصين آخرين، وأن القتلى هم 8 أطفال و6 سيدات ورجل".

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن – مسئوليتها عن الانفجار.


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