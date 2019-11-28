ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي

في افتتاح أفلام سينما الغد تم عرض 5 أعمال قصيرة من ضمنها الفيلم التونسي «فاتوم» للمخرج التونسي محمد علي النهدي، وهو عبارة عن 3 مشاهد مختلفة توضح تأثير القدر على حياة الأشخاص، وتغيير مصير تلك الشخصيات بشكل كامل.

مخرج العمل عبر في البداية عن سعادته بمشاركة عمله في مهرجان بحجم وقيمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية، موجها الشكر لرئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وأندرو محسن مدير مسابقة الغد، كما عبر عن فرحته بحفاوة الاستقبال من الجمهور المصري، مشيرًا أنه استمتع بمشاهدة عدد من الأفلام المعروضة.

إن معنى «فاتوم» هو المصير ولكن باللغة اللاتينية، مشيرًا أنه لم يسمه المصير حتى لا يختلط على الجمهور بينه وبين فيلم «المصير» للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، مما جعله يختار تسميته بلغة أخرى ولكن بنفس المعنى.

وأشار النهدي إلى أن العمل هو الثالث له بعد فيلمي «المشروع» و»حدث ذات فجر»، وأنه بطبعه يحب المغامرة وأن يقدم ما يأتي في خياله، وما يراه مناسبا له وتاريخه، موضحا أنه اعتمد في العمل خاصة في مشهد الهجرة غير الشرعية على ممثلين غير محترفين، حيث كان المشاركون في المشهد أشخاصا حقيقيين، وأنه قام بتصويره بطريقة الأفلام الوثائقية ليضفي عليه المزيد من الواقعية.

محمد علي النهدي لم يقم فقط بإخراج العمل ولكنه قام بتأليفه والتمثيل به أيضا، ويستعرض الفيلم في ثلاثة مشاهد طويلة ثلاث قصص مختلفة بنفس الفكرة، وهي تأثير القدر في حياة الأشخاص، بداية من الرسام الذي تتحول حياته في لحظة عندما يكتشف خيانة زوجته، إلى الشباب في مركب للهجرة غير الشرعية التي تنقلب رحلتهم بمجرد تعطل المركب، وبداية الشجار فيما بينهم، إلى العجوز الفقير الذي يجد جثثا على الشاطئ، ويقوم بأخذ ممتلكاتهم حتى يجد صورة في جيب أحدهم ويكتشف أنه ابنه.

من جانبها أشارت رحمة النهدي زوجته المديرة الفنية والمنتج المنفذ للعمل، إلى أن تصوير العمل شهد العديد من المفارقات الغريبة، ففي مشهد الهجرة غير الشرعية بعد أن تم الاتفاق مع عدد من الأشخاص غير المحترفين وقبل تصوير المشهد بـ3 أيام علموا أنهم يخططون لاختطاف المركب وينفذون هجرة شرعية بشكل حقيقي، مما جعل محمد علي النهدي للاستغناء عنهم والاستعانة بأشخاص آخرين، مضيفة: «الغريب أكثر أنه عندما تم الانتهاء من العمل، قررنا الاحتفال مع كل الذين شاركوا في العمل، وعند الاتصال بالأشخاص الذين قدموا مشهد الهجرة اكتشفوا أنهم قاموا بالفعل بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.