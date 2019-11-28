بوتين يعزز العلاقات العسكرية خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

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عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات العسكرية مع قادة خمس دول أخرى من الاتحاد السوفيتي سابقا في قمة أمنية استضافتها جمهورية قرغيزستان في آسيا الوسطى اليوم الخميس.

وتشعر روسيا ونظيراتها من دول الاتحاد السوفيتي السابق بالقلق إزاء احتمال عودة آلاف المسلحين الذين قاتلوا ضمن عناصر تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة إلى هذه الدول قادمين من سوريا التي مزقتها الحرب.

وقال بوتين في تعليقات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات التي اكتسبناها في سوريا واستخدامها في تحسين القدرات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري يضم ست دول من الاتحاد السوفيتي سابقا: روسيا وبيلاروس (روسيا البيضاء) وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان. وقال الكرملين في بيان إن جميع قادة دول المنظمة حضروا الاجتماع.