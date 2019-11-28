الاحتلال الإسرائيلى يهدم منازل 4 أسرى فلسطينيين فى الضفة الغربية

ــ إلغاء «مسيرات العودة» للجمعة الثالثة على التوالى.. وموجيرينى: المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين

قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلى هدم، اليوم الخميس، منازل 4 أسرى فلسطينيين يتهمهم بقتل جندى إسرائيلى قبل 3 أشهر فى الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن عملية هدم المنازل جرت فى بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وأعقبتها مواجهات بين قوات الجيش وعشرات الفلسطينيين أصيب عدد منهم بالرصاص المطاطى والاختناق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المصادر فإن فلسطينيا توفى وأصيب نجله بجروح بعد صدم سيارتهما من جانب جرافة عسكرية إسرائيلية فى الخليل عقب عملية الهدم.

وقال جيش الاحتلال إن عملية الهدم تمت بعد رفض الالتماسات التى قدمتها عائلات الأسرى الأربعة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تنفيذ أوامر الهدم.

وفى سياق متصل، أعلنت «الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار»، أمس الأربعاء، تأجيل مسيراتها المقررة غدا الجمعة على حدود قطاع غزة، بسبب ما سمتها «الظروف الأمنية الخطيرة جدا»، وذلك للمرة الثالثة على التوالى.

وأوضحت الهيئة فى بيان أن قرارها جاء «ارتباطا بالظروف الأمنية الخطيرة جدا، وفى ضوء تهديدات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى بشن عدوان شامل جديد على قطاع غزة، لحماية نفسه من الملاحقة بتهم الفساد»، وفقا لموقع «عرب 48» الإخبارى.

وشدد الهيئة على أن قرارها غير مرتبط «بأية تفاهمات هنا أو هناك»، مؤكدة تمسكها بحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة إلى جانب الحفاظ على دماء أبنائه مما سمتها «أية محاولات غدر صهيونية».

وكان نتنياهو هدد بشن هجوم جديد على القطاع بعد إعلان الجيش الإسرائيلى إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، اعتبرت الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجيرينى، أمس الأربعاء، أن العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زالت ممكنة، محذرة من أن المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين.

وأضافت موجيرينى فى كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج أن «أية خطة لا تراعى مصالح الطرفين ستفشل، ولكن العمل يستمر فى ظل هذه الظروف الصعبة لإبقاء هذه الفكرة، وتابعت: «فى اعتقادى الراسخ أنه مع القيادة الشجاعة، لا تزال العودة إلى المفاوضات ممكنة».

ومضت قائلة: «أكدنا أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولى وهى تهدد حل الدولتين».

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء فى الاتحاد بوضع ملصق «منتج مستوطنات» وليس «صنع فى إسرائيل» على السلع المنتجة فى المستوطنات.