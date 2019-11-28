البرلمان الأوروبي يعلن حالة «طوارئ مناخية»

أحمد موسى يعرب عن رغبته في تغيير اسم مركز شباب «رابعة» ببئر العبد إلى «30 يونيو»

عن الميراث... آمنة نصير: على الفتاة أن تقاضي الأخ إذا كان لا يفي بمسؤولياته تجاهها