 البرلمان الأوروبي يعلن حالة «طوارئ مناخية» - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2019 3:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الأوروبي يعلن حالة «طوارئ مناخية»

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1:21 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1:21 م

صوتت أغلبية من النواب في البرلمان الأوروبي على إعلان حالة "طوارئ مناخية" في أوروبا اليوم الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك