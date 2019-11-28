مخرج «قبل ما يفوت الفوت»: التصوير استغرق 16 يوما فقط

ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي

عُرض الفيلم التونسي «قبل ما يفوت الفوت» في المسرح الصغير بدار الأوبرا، ضمن برنامج أسبوع النقاد بالأمس، في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعقب العرض أقيمت ندوة لمخرج الفيلم مجدي لخضر الذي رد على استفسارات عدد من الجمهور الحاضر للفيلم والذي لم يفهم الكثير من أحداثه، بالإضافة لمنتج الفيلم على بن حمرة والبطلة سلمى محجوبي، حيث أدار الندوة الناقد أسامة عبد الفتاح.

وقال المخرج مجدي لخضر إن هذا العمل هو تجربته الإخراجية الأولى كفيلم روائي طويل، ووصفه بالتجربة الصعبة، وذلك لأن الفيلم بالكامل تم تصويره في 16 يوما فقط، وهذا الوقت يعتبر وقت قياسي جداً، فأقل عمل يتم تصويره في تونس يستغرق شهر كامل، مؤكداً أن التحضير للعمل استغرق 6 أشهر كاملة، مؤكداً أن الفيلم يعتبر مختلفا من ناحية إدراك الجمهور له، وبمثابة تجربة خاصة للمشاهد الذي سيجد أحلامه بداخله ويعيشها من خلال مشاهده، وهو ما جعلهم كفريق عمل يصورون الفيلم في بيت قديم حقيقي، مستعينين بكاميرا ذاتية.

وخلال الفيلم كان هناك بعض المشاهد التي قام المخرج باختصارها وتصويرها بشكل سريع، وهو ما جعل بعض المشاهدين يعبرون عن عدم رضاهم لعدم تمكنهم من عيش أجواء الفيلم، ورد مجدي لخضر على تلك النقاط مؤكداً أن هناك قواعد خاصة لتصوير مشاهد الأكشن، مثل مشاهد حريق المنزل التي كان يركزون فيها على رد الفعل فقط، ولكن بالرغم من ذلك فقد اتضح للجمهور المشاهد التي كان السقف ينهار فيها ومشاهد النار وهي تحرق المنزل بالكامل، وذلك لأن الكاميرا الذاتية التي صوروا بها كانت مرتبطة بردود فعل الأبطال وقت حدوث تلك الكوارث.

وأضاف المخرج التونسي: «الكاميرا تتحول لإنسان وعين الإنسان هي عدسة ٤٢ ولهذا استعملنا عدسة ٥٠ لأنها أقرب عدسة للعين»، مؤكداً أن الفيلم أيضاً سلط الضوء على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التونسي من خلال نصف ليلة تدور خلالها أحداث الفيلم، يتناولون فيها بعض العلاقات الغريبة، مثل علاقة الأب بابنه التي تشبه فيها بين السلطة الأبوية «تونس»، وبعض أبنائه «المجتمع»، حيث كان الأب يعيش معهم وكأنه غير موجود فلم تكن هناك حميمية بين الطرفين.