إجراء القرعة العلنية لتسليم 176 وحدة سكنية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اهتمام الدولة لتوفير الإسكان الاقتصادى للمواطنين وتشطيب الوحدات السكنية للتيسير عليهم وتوفير حياة كريمة لهم وأبنائهم.

وأشرف المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة نائباً عن المحافظ، على القرعة العلنية لتوزيع الأدوار على 176 وحدة سكنية على مستحقيها من أبناء مركزي الدلنجات وبدر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك ممن تم قبولهم وسددوا المبالغ المستحقة عليهم وفقا للضوابط المعمول بها.

وأجريت القرعة لتسليم 109 وحدة سكنية موزعه على 4 عمارات بمنطقة محطة المياه الملغاه ( ب ) بمدينة الدلنجات، و67 وحدة سكنية موزعه على 7 عمارات بقرى الفالوجة وعين جالوت والتل الكبير والكفاح والمعركة بنطاق مركز بدر.

وتم إجراء القرعة العلنية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور دكتور حاتم أبو النجا مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وكامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وأسامة داوود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر وأعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالمحافظة.