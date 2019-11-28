تبرئة قائد شرطة بريطاني سابق من القتل الخطأ لـ96 شخصا وإصابة 770 آخرين

خلصت هيئة محلفين بريطانية، اليوم الخميس، إلى أن قائد شرطة حراسة سابق غير مذنب بتهمة القتل الخطأ في حادث تدافع ودهس، أسفر عن مقتل 96 مشجعًا في ستاد هيلسبره لكرة القدم عام 1989، وذلك بعد إعادة محاكمته.

وأمرت محكمة بريستون كراون بإجراء محاكمة ثانية لديفيد دكينفيلد، كبير المشرفين السابق لشرطة ساوث يوركشاير، بعد فشل هيئة محلفين مختلفة في التوصل إلى قرار بتهم القتل الخطأ في يونيو الماضي.

وكان دكنفيلد، 75 عامًا، أقر بأنه غير مذنب "بالقتل الخطأ بسبب الإهمال الجسيم" بعدما تم اتهامه فيما يتعلق بحادث التدافع والدهس أثناء دخول الجماهير الملعب في مدينة شيفيلد الواقعة بشمال البلاد لمشاهدة مباراة كرة قدم بين نادي توتنهام فورست، وليفربول.

وقال رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون، في بيان عقب الحكم الصادر، اليوم الخميس، إن "نتيجة اليوم هي خيبة أمل كبيرة للعائلات والناجين وكل من لا يزال يحاول التغلب على الكارثة التي وقعت بهيلسبورو في 15 أبريل 1989"، الذي أسفر عن وفاة 96 شخصًا وإصابة 770 آخرين.