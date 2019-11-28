الدنمارك تدين 3 رجال بشأن شراء طائرات مسيرة لداعش

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أدين 3 رجال اليوم الخميس، في الدنمارك بناء على اتهامات بشراء طائرات مسيرة وغيرها من المعدات ليستخدمها تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.

وقالت محكمة مدينة كوبنهاجن إنه ما بين 2013 و2017 اشترى الثلاثة نماذج طائرات يتم التحكم فيها عن بعد وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية وغيرها من المكونات عبر الإنترنت والمتاجر في الدنمارك.

وأضافت المحكمة أن الأحكام سوف تصدر في السادس من ديسمبر المقبل.

ولم يتم إدانة أي من الثلاثة وفقا للبند الأكثر صرامة الخاص بقانون الإرهاب الذي ينص على السجن مدى الحياة.

وقالت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية إنهم معرضون للسجن 6 سنوات لمساعدة منظمة إرهابية.

ونفى المدعي عليهم الذين حجبت الشرطة أسماءهم الاتهامات. ويعمل أحدهم معلما وآخر ميكانيكي دراجات هوائية والثالث سائق سيارة أجرة.

وقال الادعاء إن المدعي عليه الذي يعمل سائق سيارة أجرة سافر إلى تركيا عدة مرات وأخذ الكاميرات وغيرها من المعدات معه.

وجرى استخدام الكاميرات الحرارية للاستطلاع قبل هجوم أغسطس 2014 على قاعدة عسكرية سوريا في شمال سوريا الذي خلف العديد من القتلى، بحسب الادعاء.

ونفذت الشرطة الدنماركية وجهاز أمن الشرطة (بي إي تي) عدة مداهمات في منطقة كوبنهاجن الكبرى واعتقلتهم أول فرد منهم في سبتمبر 2017. وافتتحت المحاكمة في سبتمبر الماضي.