شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

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اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه.

وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية، وتفتش حقائبهم.

وارتفعت وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي، وتحديدا خلال أعياد "رأس السنة العبرية وعيد الغفران والعرش" اليهودية، حيث يتعرض المسجد يوميا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها 10 أبواب مفتوحة و 5 مغلقة. أما المفتوحة فهي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى.

وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذي صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

وأما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.