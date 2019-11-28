الشرطة الإيطالية تكشف عن خطط اليمين المتطرف لتأسيس حركة نازيين جدد

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قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس، إنها اعترضت خططًا لمجموعة من اليمينيين المتطرفين لتأسيس حركة للنازيين الجدد على مستوى البلاد.

وأضافت الشرطة إنها فتشت منازل 19 مشتبها بهم في عدة مدن إيطالية، وصادرت تذكارات تحمل دلالات نازية وفاشية وتفوق للجنس الأبيض، إلى جانب أسلحة نارية وسكاكين وغيرها من الأسلحة.

وقال بيان إن المشتبه بهم يتسمون بـ "نفس التعصب الأيديولوجي" وكانوا يعملون على تأسيس "حركة مؤيدة للنازية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، تسمى الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الإيطاليين."

وقالت الشرطة إن لديهم شعارا وبرنامجا للحزب، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد، ويتحدثون فيما بينهم عن وجود أسلحة ومتفجرات تحت تصرفهم.