جاريدو: لن أرضى إلا بالفوز على الأهلي

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للنجم الساحلي التونسي، عن المواجهة المرتقبة مع النادي الأهلي، والمقرر إقامتها مساء غدًا الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار افتتاح مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تحدث جاريدو عن استعدادات النجم لمواجهة الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة ، حيث قال:" لقد كان الفريق يستعد لدوري أبطال إفريقيا منذ فترة قريبة، ويمتلك النجم صفات كبيرة وإمكانات هائلة، ولقد تدربنا بالشكل الكافي، وعلى أتم الإستعداد للمواجهة، ولن نرضى بأي نتيجة سوا الفوز".

وأضاف:" دوري ابطال إفريقيا هي أهم مسابقة في القارة وبالنسبة للنجم أيضًا، فقط الفرق الأفضل هي التي تشارك في البطولة، ونحن نعمل من أجل هدف واحد، هو النصر والتتويج باللقب، فالنجم هو الفريق الذي يسعى للتتويج بالبطولات، وهذا اللقب هو من ضمن أهدافنا، ونريد أن نجعل جماهيرنا سعيدة وفخورة بنا".

وواصل:" كنت محظوظًا في السنوات القليلة الماضية حيث عملت مع بعض من أفضل الأندية في إفريقيا وأفضل اللاعبين، أعلم أن التواجد في هذا الوضع يتطلب النصر والنتائج الجيدة طوال الوقت، بالإضافة إلى أن هناك شغف كبير في كرة القدم الإفريقية وكذلك بين المشجعين الأفارقة، ولا يختلف شعوري بتواجدي في النجم، أنا سعيد جدًا بالتواجد هنا، وأن أكون جزًء من هذه المغامرة الرائعة".

وأتم جاريدو حديثه بالإجابة عن شعوره بإفتتاح مبارياته في دوري الأبطال أمام الأهلي، فريقه السابق، ورؤيته للمباراة، حيث قال:" إن كل مباراة مختلفة تمامًا، وهذه المباراة هى قصة جديدة مختلفة، فنحن نتطلع للفوز، والتحليق بعيدًا في هذه المنافسة".