انتصار السيسي: سعدت بلقاء قرينة رئيس المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر

علقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على لقائها مع قرينة الرئيس المجري، اليوم، معربة عن سعادتها من هذا اللقاء.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس: "سعدت اليوم كثيراً باستقبال السيدة أنيتا هيرتزيغ، قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، نظيره المجري وقرينته، حيث أقيمت جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيسين، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.