اللجنة الأولمبية المصرية تساهم في تأسيس الاتحاد الإماراتي للجمباز

بحث هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تأسيس اتحاد إماراتي للجمباز، وذلك في لقائه مع وفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الخميس.

وألتقى حطب مع وفد إماراتي ضم كل من محمد العواني الأمين العام بمجلس أبو ظبي الرياضي، وسهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بالمجلس، وعبد الله الوهيبي رئيس وحدة إدارة المشاريع.

واتفق الجانب المصري مع نظيره الإماراتي على إنشاء اتحاد للجمباز في الدولة الشقيقة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للجمباز ومجلس أبو ظبي الرياضي.

وبحث حطب مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الرياضية بين الجانبين المصري والإماراتي، وتم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها كيفية التعاون بين الاتحادات الرياضية المصرية ونظيرتها بدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة ، من أجل إقامة وتنظيم فاعليات وانشطة رياضية مشتركة.