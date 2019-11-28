«الإنتاج الحربي» تتعاون مع شركة ألمانية لمعالجة مياه الصرف بالتكنولوجيا البيولوجية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ATB Water» الألمانية؛ للتعاون في مجال تصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالتكنولوجيا البيولوجية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأشار العصار إلى أن الغرض من توقيع المذكرة، التعاون المشترك في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا (SBR)، والتي تعتمد على المعالجة البيولوجية.

وأوضح أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في شركاتها ووحداتها التابعة، لصالح تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة؛ لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

من جانبه، ذكر مدير عام الشركة الألمانية، ماركوس بايومان، أن المياه المعاد تدويرها بنظام (SBR) يمكن الاستفادة منها في العديد من الاستخدامات.

وأكد أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية والتي تتم فيها خطوات المعالجة في خزانات منفصلة، أما بطريقة (SBR) فإن جميع الخطوات تتم بطريقة متتابعة في نفس الخزان؛ مما يجعلها أحد الخيارات الاقتصادية والفعالة في عملية المعالجة.

وأوضح أن شركة «ATB Water»، تعمل منذ 1999، وهى متخصصة في إنشاء وتسويق محطات معالجة مياه الصرف الصحي البيولوجية، وكذا محطات معالجة مياه الصرف الصحي صغيرة الحجم وملحقاتها من قطع غيار وخدمات الصيانة والتطوير، مشيًرا إلى أن شركته قامت ببيع 95 ألف محطة ووحدة معالجة مياه على مستوى العالم.

وأبدى بايومان سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ نظرا للإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبحثية والبشرية بها، فضلا عن البنية التحتية المميزة التي تتمتع بها ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنمية بالدولة المصرية.