برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي أمام دورتموند

كشف نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه عثمان ديمبيلي، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أثناء خوض فريقهم مباراته أمام بوروسيا دورتموند في لقاء الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر برشلونة بيانًا قال فيه «ديمبيلي يُعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وفي انتظار الفحوصات الطبية الدقيقة للوقوف على مدى الإصابة».

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو» معقل البارسا، تلقى الجهاز الفني للكتالونيين بقيادة إرنستو فالفيردي، ضربة موجعة، بإصابة لاعبه الفرنسي، بعدما تعرض لالتحام مع اللاعب مانويل أكانجي مدافع دورتموند، في الدقيقة 25، حيث جلس على أرض الملعب وخلع حذاءه.

وعلى الفور قرر فالفيردي الدفع بأنطوان جريزمان بدلًا من اللاعب المصاب، الذي خرج من أرض الملعب باكيًا واتجه مباشرة لغرفة خلع الملابس ولم يجلس على مقاعد البدلاء.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3-1، حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان أهداف البارسا الثلاثة الأولى ويخوض الفريق الكتالوني منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة السادسة التي تضم إنتر ميلان وسلافيا براج التشيكي أيضًا.