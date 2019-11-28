الرئيس المجري: لا يمكن محاربة الإرهاب بدون مصر



أعرب الرئيس المجري، يانوش آدير، عن سعادته بزيارة مصر، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال.

وأشاد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، بالعلاقات الثنائية بين مصر والمجر، مشيرًا إلى أن مصلحة البلدين مشتركة.

وأضاف أن مصر بذلك جهود كبرى في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، موضحًا أنه لا يمكن محاربة الإرهاب بدون مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، نظيره المجري، في قصر الاتحادية، حيث أقيمت جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيسين، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.