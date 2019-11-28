يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو الأمريكي ألكسندر فراي، أمسية فنية بعنوان "الذوق الرومانسي"، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية الحالمة من بينها السيمفونية الثامنة لـ"أنطونين ديفورجاك"، منوعات على لحن هايدن لـ"يوهانز برامز"، وابسودي إن بلو لـ"جورج جيرشوين".

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ويستضيف أاشهر الموسيقيين في العالم، كما يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني.

وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين،إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.