السيسي: اتفقت مع رئيس المجر على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الرئيس السيسي ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز آواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين واصفا المباحثات بأنها مثمرة حيث أكد الزعيمان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ونظيره المجري أشادا بالنتائج التى أسفرت عنها اجتماعات منتدى الأعمال المشترك مشيرا إلى أنه اطلع رئيس المجر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأضاف الرئيس السيسى أنه ونظيره المجرى اتفقا على أهمية مواصلة التعاون وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية فى ضوء عضوية المجر فى الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أنه يوجد اتفاق فى الرؤى بين البلدين بشأن مواصلة التعاون المشترك فى كافة المجالات ولا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف السيسي أن مباحثاته مع رئيس المجر ركزت أيضا على سبل التصدى لقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية وضرورة إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة ومن بينها أزمتى ليبيا وسوريا، والحفاظ على الدولية الوطنية، وأهمية توفير واقع جديد تنعم فيه شعوب منطقة الشرق الأوسط بالتقدم والتطور.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت أيضا تطورات الأوضاع فى منطقة الشراق الأوسط وجهود تسوية القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أهمية الصداقة الخاصة بين الشعبين والبلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي ومواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه البلدين.

ومن جهته، أكد رئيس المجر يانوش أدير أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر.

وقال رئيس المجر - إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.

ووجه رئيس المجر الشكر إلى الرئيس السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أن عددًا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة.

وأشار إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس السيسي يعد الثالث من نوعه حيث إنه التقى مع الرئيس السيسي عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وقال رئيس المجر إنه والرئيس السيسي اتفقا على مواصلة تدعيم التعاون الاقتصادي والاستفادة من مجالات التعاون المتاحة ومن بينها معالجة المياه، منوهًا إلى أن بودابست استضافت مؤخرًا منتدى للمياه بمشاركة مصر.

وأضاف أن القرن الحادي والعشرين هو "قرن المياه" على عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه بأنه "قرن النفط"، لافتًا إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز فاعلية استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية.

وأشار إلى وجود نية صادقة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، مضيفًا إلى أن المصريين يعرفون المجر جيدًا التي صدرت قطارات إلى مصر في الماضي أُطلق عليها "القطارات المجرية".

وأكد رئيس المجر أن الرئيس السيسي أبدى انفتاحًا تجاه تعزيز التعاون مع المجر في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية متوفرة لدى قيادتي البلدين لدفع التعاون في كافة المجالات والذي يحقق مصلحة مشتركة.

وأضاف أن الظروف السياسية مواتية بشكل كامل لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، مبديًا إعجابه بالحضارة والتاريخ المصريين.