جيمي كارتر يخرج من المستشفى ليواصل تعافيه بمنزله في جورجيا

خرج الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، من المستشفى وعاد إلى منزله في جورجيا ليواصل تعافيه من إصابات تعرض لها مؤخرًا نتيجة التعثر والسقوط.

وخضع كارتر، 95 عامًا، لعملية "ناجحة" في وقت سابق من الشهر الجاري لتخفيف ضغط على مخه نجم عن سقوطه في المرات الأخيرة.

وذكر مركز كارتر في بيان اليوم الأربعاء إنه سيحتفل مع أسرته بعيد الشكر في منزله في بلينز.

وتم نقل كارتر إلى المستشفى الشهر الماضي لمتابعة كسر طفيف في الحوض بعد أن سقط في منزله ببلينز، 215 كيلومترًا جنوب أتلانتا.

وكان هذا هو السقوط الثاني لكارتر في ذلك الشهر، وتطلب العلاج غرزا فوق حاجبه بعد الحادث الأول، وكسر كارتر فخذه الآخر خلال سقوط سابق في مايو، مما تطلب إجراء جراحة استبدال الورك.

وتم تشخيص إصابة كارتر، الذي كان رئيسا من 1977 إلى 1981، بسرطان المخ عام 2015 ولكنه تماثل للشفاء تماما.