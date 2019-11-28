وزير خارجية ألمانيا: أفكار ماكرون بشأن حلف الأطلسي قد تفكك أوروبا

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نأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بنفسه مجددا بشكل واضح عن الانتقاد الذي وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وحذر من حدوث انقسام بين الأوروبيين، وذلك قبل وقت قصير من انعقاد قمة الحلف.

وقال ماس اليوم الخميس في خطابه لدى مؤسسة "فريدريش-إبرت" بالعاصمة برلين: "الألعاب الذهنية حول فصل الأمن الأمريكي والأوروبي تقلقني، ليس فقط فيما يتعلق بأمننا الخاص... إنني أتخوف من أن تقسم صفوف أوروبا".

يذكر أن ماكرون صرح بأن حلف الأطلسي "ميت دماغيا"، ودعا لمزيد من الاستقلالية الأوروبية.

وسوف يجتمع رؤساء دول وحكومات حلف الأطلسي البالغ وعددها 29 دولة في لندن الأسبوع القادم بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس الحلف.

وكان ماس اقترح تعيين لجنة خبراء بحلف الأطلسي من شأنها الإعداد لإصلاح الحلف.