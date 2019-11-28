أبى أحمد: حزب الازدهار اتخذ جميع الخطوات القانونية المطلوبة لتأسيسه

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الأربعاء، أن تأسيس حزب الازدهار الجديد اتخذ جميع الخطوات القانونية المطلوبة.

وقال أحمد، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن تأسيس الحزب قد درسه الخبراء وتم طرحه أيضًا للمناقشة للقيادة على جميع المستويات، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

ووافق حزب أورومو الديمقراطي (ODP) وحزب أمهرا الديمقراطي (ADP) بالإجماع في جلسات عاجلة عقدت أمس الأربعاء، على اندماج الائتلاف الحاكم.

وتم تشكيل "حزب الازدهار" لخلافة "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي" (الائتلاف الحاكم) استعداداً للانتخابات العامة المقررة في مايو 2020.

وقررت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المكونة للجبهة، الاندماج تحت مظلة الحزب الجديد، فيما رفضت جبهة تحرير شعوب تيجري تلك الخطوة وقاطعت اجتماع المجلس.

ويخشى حزب جبهة شعوب تيجري الذي هيمن لنحو ثلاثة عقود على الجبهة الحاكمة قبل وصول أبي السلطة في أبريل 2018، من أن يضعف أكثر نفوذه بسبب الاندماج، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأسست الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي في نهاية ثمانينات القرن الماضي على يد متمردين معارضين للنظام العسكري الماركسي، بقيادة منغيستو هيلي مريم (1974-1991). وصعدت الجبهة إلى الحكم عام 1991، ومارست هيمنة على إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.

ورغم أن الجبهة مكونة من 4 أحزاب تأسست على قاعدة أثنية، فقد هيمن عليها طوال تاريخها تقريبا حزب "جبهة تحرير شعوب تيجري" الذي تزعم الكفاح ضد منغيستو. وتمتع التيجريون الذين يشكلون 6% من السكان، لفترة طويلة بسلطة لا تتناسب مع ثقلهم العددي.

وأدت مظاهرات مناهضة للحكومة بدأت مع نهاية 2015، وقادتها أثنيتا الاورومو والامهريون، وهما الأكبر في البلاد، إلى إضعاف موقع الجبهة الديموقراطية الثورية وانتهت بوصول أبي أحمد إلى الحكم.