سكاي نيوز عربية: السفير الإيراني في بغداد يصف المتظاهرين العراقيين بالمندسين وعملاء للخارج



أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، في خبرعاجل لها، منذ قليل، بأن السفير الإيراني في بغداد، قد علق على التظاهرات في العراق، واصفًا المتظاهرين العراقيين بالمندسين وعملاء للخارج.