 سكاي نيوز عربية: السفير الإيراني في بغداد يصف المتظاهرين العراقيين بالمندسين وعملاء للخارج - بوابة الشروق
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سكاي نيوز عربية: السفير الإيراني في بغداد يصف المتظاهرين العراقيين بالمندسين وعملاء للخارج

علم إيران
علم إيران
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 5:34 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 5:34 م


أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، في خبرعاجل لها، منذ قليل، بأن السفير الإيراني في بغداد، قد علق على التظاهرات في العراق، واصفًا المتظاهرين العراقيين بالمندسين وعملاء للخارج.


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