أمريكا تواجه عاصفتان عاتيتان وحريق هائل فى «عيد الشكر»

تأجيل 2083 رحلة طيران داخلية.. وإجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار بمصنع كيماويات فى تكساس

اجتاحت عاصفتان شتويتان الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مما أدى تأجيل آلاف رحلات الطيران، فيما ازدحمت الطرق السريعة والمطارات بالأمريكيين المتوجهين لزيارة العائلات والأصدقاء في عطلة "عيد الشكر".

وعلقت عشرات السيارات على الطريق رقم 5 الذي يربط بين الولايات بعد أن أدت عاصفة شتوية قوية، نجمت عن انخفاض سريع في الضغط الجوي، إلى تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى 1.2 متر في مناطق جبلية بشمال غرب المحيط الهادي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت ليزا تشادويك "بعد أن توقفت بولاية أوريجون بينما كانت مسافرة شمالا قادمة من سان فرانسيسكو "كانت الثلوج تتساقط علينا في الساعات الأربع الأخيرة وكنا ننزلق على الطريق".

كما تأثرت منطقة الغرب الأوسط الأمريكي بشدة بعاصفة ضربت مدينة دنفر بولاية كولورادو، فيما تعرضت المطارات في مدينتي مينيابوليس وشيكاجو لتأجيل وإلغاء مئات رحلات الطيران.

وهبت العاصفتان في أحد أكثر أيام العام سفرا، إذ استعد ما يصل إلى 55 مليون أمريكي للسفر لمسافة 80 كيلومترا على الأقل في عطلة عيد الشكر، حسبما أشارت بيانات اتحاد السيارات الأمريكي.

وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تتحرك العاصفة المصحوبة برياح قوية عبر ميشيجان العليا وولاية نيويورك صوب وسط ولاية مين، التي قد تغطيها ثلوج يتراوح ارتفاعها بين 15 و25 سنتيمتراً.

وهددت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بحدوث سيول في المنطقة الممتدة بين سان دييجو ولوس أنجلوس.

وأبلغ مطار لوس أنجلوس الدولي مسافري الرحلات الداخلية بالقدوم 3 ساعات مبكرا، ووفقاً لبيانات فلايت أوير دوت كوم، جرى تأجيل 2083 رحلة طيران في أنحاء البلاد، وألغيت 148 رحلة من وإلى الولايات المتحدة، كان معظمها في مطار أوهير الدولي بشيكاجو.

إلى ذلك، دعت السلطات الأمريكية سكان 4 بلدات إلى مغادرة منازلهم قبيل عطلة عيد الشكر في أعقاب انفجار جديد ببرج تقطير كيماوي بمصنع "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس للكيماويات، شرق ولاية تكساس، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة .

وتم توجيه أوامر الأخلاء لحوالي 60 ألف شخص في بورت نيتشيس، وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا، واصيب ثلاثة عمال بجروح.

وفي مارس الماضي، اشتعل حريق في منشأة لتخزين الكيماويات خارج هيوستن على مدى أيام وبعد ذلك بشهر اندلع حريق آخر في منشأة شمال شرق هيوستن مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر.