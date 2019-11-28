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مقتل وإصابة 30 مدنيا في انفجارين منفصلين بأفغانستان

الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 12:26 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 12:26 ص

سقط 30 مدنيًا بين قتيل وجريح، أمس الأربعاء، في انفجارين منفصلين بإقليمين شمالي أفغانستان.

وقال عبد الجبار نعيمي، حاكم قندوز شمال أفغانستان، إن 15 مدنيًا على الأقل من بينهم ست نساء ورجل، وست فتيات صغيرات وطفلان قُتلوا، وجُرح شخصان آخران بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب الطريق في مقاطعة خان آباد في الإقليم.

وأضاف نعيمي أن الانفجار وقع لدى توجه المدنيين إلى منطقة الإمام صائب بالمقاطعة للمشاركة في حفل زفاف.

وعلى صعيد آخر أصيب 13 مدنيًا في انفجار سيارة مفخخة، إثر حادث في إقليم "سار أي بول" شمال أفغانستان.

ووفقًا للمسؤولين المحليين، فقد وقع الانفجار بعد أن حاولت طالبان نقل سيارة محملة بالمتفجرات إلى وسط الأقليم.


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