 روسيا وتركيا تتبادلان القصف في محافظة الرقة السورية - بوابة الشروق
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روسيا وتركيا تتبادلان القصف في محافظة الرقة السورية

دمشق - أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 9:53 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الروسية قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها في محافظة الرقة السورية، وردت القوات التركية بقصف مماثل.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس - أن القاعدة الروسية في مدينة "عين عيسى" أطلقت نحو 5 قذائف على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، فيما أطلقت القوات التركية بنحو 5 قذائف سقطت في محيط القاعدة الروسية.

وأضاف أن القوات الروسية اجتمعت مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث أكدت القوات الروسية أنه في حال عدم تراجع القوات التركية والفصائل الموالية وانسحابها إلى الخلف، فإنها ستقوم بقصف تلك القوات.

وتشارك روسيا في ترتيبات أمنية في شمال سوريا يجري خلالها تأمين منطقة عازلة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية ، ووحدات الحماية الكردية من جهة أخرى.

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