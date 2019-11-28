عدد حلمي طولان لاعب الزمالك الأسبق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبي، عدد مرات فوزه على قطبي الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يشعر بإحساس متناقض بين الفرح والحزن عندما يفوز على ناديه السابق.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "حققت الفوز على الزمالك أكثر من مرة، الأولى كنت مدربًا لحرس الحدود وفزت بهدفين مقابل هدف".

وأضاف: "الثانية بخمسة أهداف وشعرت في ذلك الوقت بمشاعر متناقضة بين الحزن على الفريق الذي كنت أنتمى له وبيتي، والسعادة للفريق الذي أقوم بتدريبه".

وأردف: "فزت على الأهلي مرتين، الأولى كانت بثلاثة أهداف مع حرس الحدود أثناء تواجد عماد متعب ومحمد بركات ووائل جمعة ومحمد نجيب والثانية عندما كنت مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي بنتيجة 4-3".

وتابع: "أخلاقياتنا وتربيتنا وسلوكياتنا تحتم علينا أن نكون مخلصين للفريق الذي نتولى تدريبه، أنا زملكاوي حتى النخاغ، هذا هو الاحتراف".

وواصل: "لم أر أسامة جلال إلا أول أمس، عندما سمعت اللاعب يتحدث عن الأهلي والزمالك طلبت منه عدم الحديث في هذا الأمر، كونه لاعب دولي وناديه يحتاجه، ويتبقى في تعاقده مع إنبي عامين ونصف".

واستكمل: "لا أملك أن أوجه اللاعب لنادي بعينه أو أملي عليه رأي أو التأثير عليه في قراره، الذي يملك ذلك النادي وليس أنا".

واختتم: "المشكلة في الزمالك ليست الهزيمة من إنبي، الفرق الكبرى في حالة الخسارة تعود سريعًا مرة ثانية، التأثير الكبير على الفريق يكون في أسلوب التعامل مع اللاعبين وهل يحصلون على المستحقات المالية والراحة النفسية أم لا".