الصحة العالمية: فرق التصدي للإيبولا بالكونغو تعرضت للقتل والاصابة بسبب هجمات عليها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن أعضاء فرق التصدي لفيروس الإيبولا، الذين يتعاملون مع تفشي المرض في شرق الكونغو، تعرضوا للقتل والاصابة في أعقاب هجمات شنتها جماعات مسلحة عليهم.

وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالحزن بسبب تحقق أسوأ مخاوفنا... وينصب تركيزنا على الاعتناء بالمصابين، وضمان سلامة الموظفين في الأماكن الأخرى."

وقال إن الهجمات وقعت في مانجينا - وهي قرية زراعية بدأ تفشي مرض الإيبولا فيها قبل أكثر من عام - وفي مناجم بياكاتو.

وأوضح ميفي بواتا، من مكتب الاتصال في وزارة الصحة بالكونغو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك شخصين لقيا حتفهما في بياكاتو، وكلاهما أعضاء في فريق التطعيم ضد الايبولا. وهناك اثنان آخران من أعضاء الفريق، في عداد المفقودين.

وليس من الواضح ما إذا كان القتلى أو المفقودين، تابعين لفريق منظمة الصحة العالمية.

وفي مانجينا، قُتل أحد عناصر الميليشيا على أيدي قوات الأمن، بحسب بواتا.

يذكر أن الإيبولا قد أصابت أكثر من 3300 شخص وأسفرت عن مقتل نحو 2200 شخص آخرين في المنطقة الشرقية المضطربة في الكونغو، بحسب السلطات.