روسيا تزود الجابون بالأسلحة للمرة الأولى في تاريخ البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو زودت الجابون بأسلحة خفيفة مجانا لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية الحدائق الوطنية.

وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس - "تبرعت الدفاع الروسية بأسلحة خفيفة إلى جمهورية الجابون لدعم حكومة ذلك البلد في مكافحة الصيد غير المشروع وحماية الحدائق الوطنية".

ووفقا لوزارة الدفاع، تنفذ الجابون برنامجا لحماية الحيوانات النادرة، وفي المقام الأول وقبل كل شيء، تأتي فيلة الغابات .. وتعتبر أعداد هذه النوع من الحيوانات في الجابون هو الأكبر في أفريقيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الأموال التي يتم الحصول عليها من بيع العاج، في معظم الحالات، تذهب لتمويل أنشطة المنظمات الإجرامية في المنطقة".

يذكر أن الجابون وهي الدولة التي تقع على الساحل الغربي لأفريقيا ، كانت مستعمرة فرنسية سابقة.

وتعتبر الإمدادات الحالية بالأسلحة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجابون وروسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا، وعلى الأقل لا توجد أي معلومات لدى المعهد السويدي المشهور " سي أي بي أر أي" المتخصص في واردات الأسلحة في العالم تفيد بأن مثل هذه الشحنات قد حدثت من قبل.