اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق الشاهد الرئيسي في قضية عزل «ترامب»

3 سيدات يتهمن السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبي عبر مقال فى مجلة.. وسوندلاند ينفي: إدعاءات بدوافع سياسية

أتهمت 3 نساء، أمس الأربعاء، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة مهمة في إطار جلسات إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلوك جنسي غير لائق حيالهن.

وقالت النساء الثلاث، في مقال نشرته مجلة "بورتلاند مانثلي" بأسمائهن، إن سوندلاند الذي يملك سلسة فنادق وينحدر من سياتل، رد عليهن مهنيا عندما رفضن تلبية رغباته الجنسية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت جانا سوليس إنها قابلت سوندلاند في 2008 عندما كانت تبحث عن عمل بصفتها خبيرة في أمن الفنادق، وأوضحت أن سوندلاند التقاها على الغداء وعرض عليها العمل في فندقه "الأنيق الجديد"، وبعد ذلك دعاها إلى منزله في بورتلاند لتقييم مجموعة القطع الفنية التي يملكها، وبينها صورة له مع الرئيس الأسبق جورج بوش، وخلال الزيارة وقف "عاريا" في مسبح المنزل، وأضافت سوليس أنه حاول تقبيلها بالقوة، وفي اجتماع لاحقا.

وقالت سيدة أخرى تدعى نيكولا فوجل، إنها التقت سوندلاند في 2003 على عشاء لتحصل على استثمار لمجلة جديدة، وأضافت أنه اقتادها بعد ذلك إلى فندق ودعاها إلى رؤية غرفة فيه وطلب أن يحضنها، ثم "أمسك بقوة بوجهي وحاول تقبيلي"، ورفضت الامتثال له وغادرت المكان.

وتابعت فوجل أن سوندلاند وجه لها بعد ذلك رسالة إلكترونية يرفض فيها طلبها تمويل مشروعها.

وتملك فوجل مجلة "بورتلاند مانثلي" التي نشرت المقال، وذكرت المجلة أنه نظرا لارتباطها بالقضية، فقد اشتركت في نشرها مع المجموعة الإعلامية غير الربحية "بروبوبليكا" المعروفة بعملها الاستقصائي.

وفي بيان، نفى سوندلاند كل هذه الاتهامات، واتهم فوجل بممارسة "صحافة غير نزيهة" تعبيرا عن غضبها من رفضه تمويل مشروعه.

وقال ساوندلاند إن "هذه الإدعاءات غير الصحيحة لملامسة وتقبيل عنوة ملفقة، وأعتقد أنها منسقة لدوافع سياسية"، مؤكدا أنه "لا أساس لها في الواقع"، مشددا "أنفيها بشكل قاطع".

بدوره قال محام سوندلاند للمجلة، إن توقيت نشر المقال يعني أنه يهدف إلى الإضرار بمصداقية السفير في التحقيق الجاري لعزل ترامب.

وكان سوندلاند أشار نوفمبر الماضي، إلى تورط مباشر لترامب في مخطط لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن جو بايدن المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين للانتخابات الأمريكية القادمة.

وقال سوندلاند في شهادة مدوية نقلها التلفزيون في جلسة استماع للتحقيق الهادف لعزل ترامب، إنه نفذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن مقابل تنظيم قمة بين ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وسعى ترامب إلى النأي بنفسه عن سوندلاند، وقال "أنا لا أعرفه جيدا".