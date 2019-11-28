وفاة متظاهر متأثرا بجراحه وإصابة 20 آخرين في كربلاء بالعراق

ذكر شهود عيان أن متظاهرًا لقي حتفه، أمس الأربعاء، متأثرا بإصابة تعرض لها، أول أمس الثلاثاء، خلال الاضطرابات التي ترافق المظاهرات التي تشهدها محافظة كربلاء جنوبي بغداد.

وأبلغ الشهود وكالة الانباء الألمانية، أن متظاهرا توفي جراء تعرضه لإصابات بليغة في الاضطرابات التي تشهدها المحافظة".

وأوضح الشهود أن المظاهرات و الاعتصامات لاتزال مستمرة في كربلاء وسط قطع لجميع الطرقات والمداخل الرئيسية للمحافظة، بينما شهدت، اليوم الأربعاء مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشغب أدت إلى إصابة 20 متظاهرًا، وخمسة من رجال الشرطة في حين تشهد الآن محافظة كربلاء اضطرابات ومواجهات متفرقة، وخاصة في منطقة الضريبة وباب طويريح".

وذكر الشهود: "هناك دعوات لتظاهرة كبيرة تنطلق يوم غد اسموها بـ«تظاهرة الشموع»، حيث سنتطلق من أمام مرقد الإمام الحسين إلى ساحة الاعتصامات أو فلكة التربية".

من جانبها، ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء اشتباكات بين محتجين والشرطة في جسر الأحرار ومنطقة السنك في العاصمة العراقية بغداد.

وأورد الناشطون في الحراك الاحتجاجي، أن الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت أيضا عن حالات اختناق كثيرة نتيجة إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريق المحتجين.