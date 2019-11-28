سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في صباح مثلج بأحد معابد الهيمالايا يخرجن للصلاة مبكرا ليبدأن تدريباتهم القتالية بسيوف صلدة وسلاسل الننشاكو القاتلة ليتحدين صورة نمطية في مجتمع ذكوري قصرت دور المرأة على البقاء بالمنزل.

وبحسب فرانس 24 وتقول جيغم لهامو ذات الـ25 عاما والممارسة لللعبة إن النساء لا يعاملن بمساواة فى مجتمعات الهيماليا ما جعله يستخدمن الكونج فو لتحميس النساء علي كسر القوالب النمطية والذهاب نحو التحرر.

وتضيف لهامو: "يجعلنا الكونج فو أكثر ثقة بأنفسنا وأفضل على النحو البدنى والذهنى لذلك نمارس الكونغفو ليقتدي بنا الأخريات".

وتقيم الراهبات التابعات لمدرسة دروكبا البوذية التبتية فى معبد أعلى قمة آميتابا على الحدود الهندية النيبالية.

وبدأ تلك المبادرة الكاهن البوذي الكبير جياو النج دروكبا عام 2008 إبان زيارته للمعبد فى خطوة لتحرير النساء من التقاليد المحلية التى منعتهن طويلا من أمور كمغادرة معابدهن وتقدم المصلين ونيل الكهانات الرسمية.

ولا تكتفى الكاهنات بالتدريب القتالى فى معابدهن بل يذهبن في رحلات طويلة سيرا على الأقدام أو بواسطة الدراجات في جبال الهيمالايا مرورا بالمجتمعات المعزولة بغرض التوعية بقضايا المرأة وقضايا الرقيق المنتشرة بالمنطقة.

ومؤخرا خاضت بعض الراهبات رحلة طويلة لنحو 9000 كيلومتر من الجبال النيبالية وحتى مدينة لاتاق الهندية والتى استغرقت 5 أشهر.

وتقول لهامو التى نالت منصبها الكهنوتى فى عمر الـ12 إن الحراك نال كثيرا من الإنتقادات فى أوله بينما أصبح الآن ينظر إليهن فى كل مكان بكثير من الاحترام وهى تقول عبارتها الأخيرة تتعالى صيحات النساء في الخلفية بينما يؤدين إشتباكات الكونغفو بالسيوف والمروحيات القتالية المرسومة بالتنانين الصينية المميزة.

وتضيف: "يدعوننا هناك لزيارة المدارس حينها يوقفون النساء بالصفوف الأولى والصبيان ورائهم يعطون الفتيات نفس فرصة الفتيان بتوجيه الأسئلة لنا والتحدث معنا".