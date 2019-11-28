مساعدات عاجلة من النمسا لضحايا الزلزال الأقوى منذ عقود الذي يضرب ألبانيا

أعلن وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، عن تقديم بلاده مساعدة عاجلة لضحايا الزلزال في ألبانيا قدرها 600 ألف يورو.



وقال شالينبرج في تصريح اليوم الخميس - إنه تضامنا مع حكومة تيرانا في أزمة الزلزال الشديد الذي ضرب ألبانيا قررت الحكومة النمساوية تقديم مساعدة سريعة وغير بيروقراطية لدعم إعادة بناء المنازل المدمرة.



يذكر أن حصيلة ضحايا كارثة الزالزال فى ألبانيا ارتفعت إلى أربعين قتيلا ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجات وكان الأقوى منذ عقود في ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان فجر أول أمس الثلاثاء مما أدى إلى تدمير مبان بأكملها بينما بقى عدد من المواطنين تحت الأنقاض.



وعثرت فرق الإنقاذ على 46 ناجيا نقلوا إلى مستشفيات في العاصمة تيرانا لكن الآمال في انتشال أحياء بين الأشخاص العالقين تحت الانقاض تتضاءل مع مرور الوقت.