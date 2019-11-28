أفغانستان: إصابة 13 مدنيا وتدمير 10 منازل في انفجار سيارة مفخخة

أعلن الجيش الأفغاني إصابة 13 مدنيا وتدمير 10 منازل جراء انفجار سيارة مفخخة تابعة لحركة طالبان قبل آوانها في منطقة سكنية في إقليم ساري بول شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس، عن بيان أصدره فيلق "شاهين 209" في الشمال، قوله إن مقاتلي طالبان كانوا يستهدفون عاصمة الإقليم لشن هجوم بسيارة مفخخة، غير أن القوات الأفغانية تمكنت من رصد السيارة المفخخة قبل بلوغها الهدف.

وأضاف البيان أن اشتباكًا اندلع على طول الطريق السريع أثناء تعقب القوات الأفغانية للسيارة المفخخة التي انفجرت قبل آوانها.

وأضاف فيلق شاهين 209 أن الانفجار ألحق أضرارا بعشرة منازل وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 13 مدنيا من سكان المنطقة.

ولم تعلق حركة طالبان من جانبها على هذه الأنباء حتى الآن.