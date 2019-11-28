تركيا: سيتم ترحيل 11 فرنسيا من مقاتلي داعش بحلول ديسمبر المقبل

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أعلن وزير الداخلية التركي سلَيمان صويلو، اليوم الخميس، أنه سوف يتم ترحيل 11 فرنسيا من مقاتلي تنظيم داعش إلى باريس "بحلول بداية ديسمبر المقبل".

وكانت تركيا قالت في وقت سابق إنه جرى إلقاء القبض على 11 فرنسيا من مقاتلي داعش في سوريا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم.

ولم تعرف على الفور خلفية المشتبه بهم.

وكانت تركيا قد بدأت في إعادة مقاتلي داعش، ومنهم مواطنون ألمان وأمريكيون وأصحاب جنسيات أوروبية أخرى لموطنهم في 11 نوفمبر الجاري.

وقالت أنقرة إنه سوف يتم ترحيل المزيد، مصرة على أن تركيا " ليست فندقا" لأفراد التنظيم.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن تركيا قامت حتى الآن بترحيل 15 شخصا " من المقاتلين الأجانب" مضيفة بأن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة مختلفة في انتظار ترحيلهم في مراكز الترحيل التركية.