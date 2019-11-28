نائبة محافظ الإسكندرية الجديدة: حركة التجديد نقلة نوعية تعكس اهتمام الدولة بالشباب

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية الجديدة، إن حركة المحافظين والنواب الجدد نقلة نوعية تعكس اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم والسماح لهم بتولي المناصب القيادية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار ten»، المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء أمس الأربعاء، أن الدولة في حاجة لأفكار الشباب من أجل الخروج بحلول جديدة ومبتكرة تساهم في مواجهة التحديات الموجودة، مشيرة إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أول آلية وأداة بدأت بتسليط الضوء على اهتمام الدولة بالشباب وثقتها بهم.

وأوضحت أن البرنامج أعطى الشباب المهارة لإدارة الملفات الموجودة بالدولة عبر المشاركة بورش العمل ونماذج المحاكاة الموجودة بمؤتمرات الشباب، لافتة إلى حصول الشباب من التجربة على خبرة المسؤول في طريقة تفكيره بالملف وعرض التحديات والرؤى المستقبلية.

ولفتت إلى أنهم بمرحلة الإعداد التي تقوم بشكل عام على توجه الدولة وتوصيات الرئيس في اجتماعه أمس بهم على أهمية بناء الإنسان المصري والاهتمام بالخدمات المقدمة له.

وأدى المحافظون ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية، وعددهم 16 محافظًا و23 نائبًا.