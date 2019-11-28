 شتيجن: ما يفعله ميسي ليس طبيعيا.. أنه الأفضل في العالم - بوابة الشروق
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شتيجن: ما يفعله ميسي ليس طبيعيا.. أنه الأفضل في العالم

وكالات
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 3:49 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 3:49 ص

أشاد الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني بأداء فريقه عقب حسم التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والفوز على بوروسيا دورتموند (3-1).

وقال شتجين في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لعبنا كرة قدم جيدة الليلة، تمكنا من تسجيل الهدف الأول، وهو ما كنا نهدف إليه".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من إثبات أننا نستحق الصدارة في المرحلة الأخيرة من المجموعة".

واختتم شتيجن بشأن خوض ليونيل ميسي لـ700 مباراة بقميص برشلونة: "700 مباراة لميسي مع برشلونة ليس أمرًا طبيعية ولا ما يفعله ليو على أرض الملعب ليس طبيعيًا أيضًا، إنه ببساطة أفضل لاعب كرة قدم في العالم".


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