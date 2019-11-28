أشاد الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني بأداء فريقه عقب حسم التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والفوز على بوروسيا دورتموند (3-1).
وقال شتجين في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لعبنا كرة قدم جيدة الليلة، تمكنا من تسجيل الهدف الأول، وهو ما كنا نهدف إليه".
وأضاف: "نأمل أن نتمكن من إثبات أننا نستحق الصدارة في المرحلة الأخيرة من المجموعة".
واختتم شتيجن بشأن خوض ليونيل ميسي لـ700 مباراة بقميص برشلونة: "700 مباراة لميسي مع برشلونة ليس أمرًا طبيعية ولا ما يفعله ليو على أرض الملعب ليس طبيعيًا أيضًا، إنه ببساطة أفضل لاعب كرة قدم في العالم".