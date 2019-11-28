محاولة انتحار داخل البرلمان التركى بسبب البطالة

شهد البرلمان التركى، أمس الأربعاء، محاولة انتحار مواطن يعانى من البطالة وظروف معيشية سيئة، فى مؤشر جديد على تنامى حوادث الانتحار بتركيا على وقع أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وذكرت صحيفة «بيرجون» التركية، أن مواطن ذهب للنائب بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا عن ولاية «فان» عثمان نورى جولاتشار، ليطلب منه تأمين عمل بعد مكوثه عاطلا عن العمل لأشهر، لكن النائب لم يجبه، ما جعل المواطن يقوم بابتلاع علبة كاملة من الدواء فى محاولة منه للانتحار؛ حيث تدخل الفريق الطبى للبرلمان سريعا لينقذ المواطن قبل أن يفقد حياته.

وشهد الشهر الحالى انتحار 3 عائلات تركية بسبب مواجهتهم لمشاكل اقتصادية، مستخدمين غاز السيانيد السام الذى قررت السلطات منع بيعه عقب تلك الحوادث.

وأدت الأزمة الاقتصادية فى تركيا إلى زيادة نسبة البطالة وتفاقم التضخم؛ حيث سجلت البطالة فى تركيا 14% فى أغسطس الماضى، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق، وفقا لآخر البيانات الصادرة عن المعهد الإحصائى التركى.

كما ارتفع معدل بطالة الشباب فى البلاد (الفئة العمرية 15 ــ 24 عاما) بنسبة 6.6 نقطة ليصل إلى 27.4 %.

ومن ناحيته، أكد النائب البرلمانى والحقوقى عمر فاروق جرجرلى أوغلو، أن 16% ممن تأثروا بمراسيم الحكومة بالفصل من وظائفهم، التى أعقبت فرض قانون الطوارئ صيف العام 2016، راودتهم فكرة الانتحار، مشيرا إلى أنه كان هناك تحذيرات فى هذا الصدد لم تؤخذ بعين الاعتبار، ما نتج عنه زيادة معدلات الانتحار خلال الآونة الأخيرة».

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «سوزجو» التركية أن أعضاء منظمة العفو الدولية فى تركيا أطلقوا حملة للإفراج عن الصحفى التركى أحمد التان، والذى وصفته المجموعة الحقوقية بأنه «سجين رأى».

ونشرت المنظمة على موقعها الإلكترونى نموذجا لخطاب موجه لوزير العدل التركى عبدالحميد جول يطالبه بالإفراج عن ألتان لغياب أدلة الإدانة ضده، معتبرين أن سجنه هو بسبب كتاباته المنتقدة للحكومة.

ألتان هو كاتب وصحفى بارز، اعتقل أول مرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل فى عام 2016 بتهمة دعم محاولة الانقلاب، أمضى ما مجموعه 1138 يوما فى السجن حتى إطلاق سراحه فى 4 نوفمبر الحالى، ثم أعيد اعتقاله بعدها بأسبوع.