 وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص يتوافقون على انعدام الأثر القانوني لمذكرتي تفاهم تركيتين مع السراج - بوابة الشروق
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وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص يتوافقون على انعدام الأثر القانوني لمذكرتي تفاهم تركيتين مع السراج

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:28 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:28 م


أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس حكومة الوفاق الليبية في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.


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