سفير فلسطين المناوب بالجامعة العربية: نعمل على بناء جسور شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية

أكد السفير المناوب لمندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تعمل على بناء جسور استراتيجية مع الدول الأفريقية، وتلتزم بتعزيز التنمية البشرية مع التركيز على المجالات ذات الأولوية لمكافحة الفقر وتحسين الصحة وتعزيز التعليم.

وقال العكلوك، على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول، إن فلسطين ليست دولة مانحة بالمفهوم التقليدي ومن الصعب أن تكون كذلك نتيجة عقود طويلة من الاحتلال وما ترتب عليها من حرمان في مجالات التنمية المختلفة، ودمار البنية التحتية بشكل مستمر ومتعمد من قبل دولة الاحتلال، لكنها دولة مانحة للخبرات والمعرفة التخصصية والرائدة، معتمدة على الكوادر والخبرات والكفاءات.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى استعداد بلاده لتقديم كل إمكانياتها وخبراتها بصفتها رئيسًا لمجموعة الـ 77 والصين التي تضم 134 دولة ، لافتا إلى أن العلاقات بين فلسطين وأفريقيا تأسست على القيم المشتركة المناهضة للظلم والاستعمار والتمييز العنصري، و"لن يكتب النجاح للمحاولات الإسرائيلية للقفز على هذه القيم والروابط التاريخية، من خلال تسويق دولة الاحتلال كدولة طبيعية مقبولة في محيطها الجغرافي، تقدم الحلول لمشاكل الجيران، بل تدّعي أنها المُنقذ والمُخلّص للدول في محيطها القريب والبعيد".

وانطلقت أعمال المؤتمر الاقتصادي العربي الإفريقي الأول ، في وقت سابق اليوم ، وينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية التابعة له بالتعاون مع المجلس العربي الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المصارف والوزارات والجهات المعنية في الدول العربية والإفريقية والجامعات والمراكز البحثية والاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني؛ بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية والدول الإفريقية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البرية والبحرية وتشجيع التعاون بينهما، فضلا عن مناقشة تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية والإفريقية من خلال الاستثمارات المشتركة.