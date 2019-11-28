أبدى باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول بنادي لإنتاج الحربي، رضاه عن التعادل السلبي الذي حققه فريقه مع مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرسي في تصريحات إعلامية اليوم الخميس "التعادل نتيجة جيدة لنا، خاصة أننا كنا نلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70".

وأضاف:" اللعب كل أسبوع جيد جدا ولكن التوقف شهر يعيدنا لنقطة الصفر، لأن المستوى يزيد مع توالي المباريات لذا نتمنى انتظام مسابقة الدوري".

وأكمل :" توقعت أن يسدد مهاجم الطلائع في الزاوية اليسرى، لكن إحساس عامر عامر كان أفضل مني، لقد وجهته بشكل خاطئ، بينما ارتمى عامر في الاتجاه الصحيح".

وأوضح:"هدفي في الفترة المقبلة، استعادة مستواي الفني، فضلت الانضمام للإنتاج الحربي، لأنه بيتي، والذي شهد فترة تألقي قبل الانضمام للزمالك منذ خمسة أعوام".

ورفع الإنتاج رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، بفارق ثلاث نقاط أمام الطلائع، صاحب المركز الخامس عشر، الذي مازال يمتلك لقاء مؤجلا.