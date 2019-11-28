جامعة برلين تلغي ندوة بسبب احتجاج على مشاركة سياسية من حزب «البديل»

أعلنت جامعة برلين الحرة في ألمانيا، الأربعاء إلغاء ندوة عن " التغير المناخي والنوع" التابعة لحركة "أيام جمع من أجل المستقبل".

وجاءت هذه الخطوة بعد الإعلان عن احتجاج أكثر من مئة طالب ضد مشاركة مقررة للسياسية بياتريكس فون شتورخ، عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني.

ولم تفصح الجامعة في بيان إلغاء الندوة عن أسباب.

واحتشد الطلاب المحتجون بعد ظهر اليوم أمام معهد أمريكا اللاتينية التابع للجامعة لمنع مشاركة فون شتورخ التي كانت أعلنت اعتزامها المشاركة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وقالت إنها مهتمة بالعلاقة بين التغير المناخي والعلاقات بين الجنسين وما إذا كان الرجال والنساء يختلفون في التأثر بتداعيات التغير المناخي.

وطالبت الهيئة الممثلة للطلاب (استا) من إدارة الجامعة أن تبعث "بإشارة واضحة ضد التحريض اليميني" وطالبت بحظر دخول شتورخ، كما دعت (استا) للاحتجاج، وقالت إنها ترحب بكل الأعمال " الموجهة ضد ظهور شتورخ".