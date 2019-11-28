مجلس جامعة القاهرة يستقبل رئيسة اتحاد الطلاب ونائبها لتهنئتهما بالفوز

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استضاف مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الطالبة دارين خليل أول طالبة ترأس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب مصطفى شريف نائب رئيس الاتحاد، لتهنئتهما بفوزهما برئاسة اتحاد طلاب الجامعة.

ووجهت دارين خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، الشكر لرئيس الجامعة والمجلس لاستقبالهما والترحيب بهما، ووعدت بأن تشهد المرحلة المقبلة تفاعلًا اكبر من جانب الاتحاد والجامعة.

وأكدت رئيسة اتحاد طلاب الجامعة، حرص إدارة الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية بكافة السبل، وتحقيق مبدأ التواصل بين الطلبة والأساتذة. وطالبت عمداء الكليات بإتاحة وقت للطلاب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة أو الاتحادات بكل كلية.